Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.899,31 %1,22
        DOLAR 36,1164 %0,05
        EURO 37,7383 %0,62
        GRAM ALTIN 3.381,64 %0,42
        FAİZ 39,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,48 %0,16
        BITCOIN 96.167,00 %-1,53
        GBP/TRY 45,1218 %0,36
        EUR/USD 1,0416 %0,32
        BRENT 74,79 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 5.531,03 %0,45
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sony'nin kârı nisan-aralık döneminde yüzde 22,9 arttı - Teknoloji Haberleri

        Sony'nin kârı nisan-aralık döneminde yüzde 22,9 arttı

        Sony, 2024-2025 mali yılının ilk dokuz ayında operasyonel karında yüzde 22,9 artış olduğunu bildirdi. Bu artış, mart ayında sona erecek mali yılın ilk üç çeyreğinde elde edilen başarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Şirketin finansal performansındaki bu dikkat çekici artış, yenilikçi stratejiler ve yeniden yapılandırma süreçlerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sony, kârını yüzde 23 artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sony'nin Nisan-Aralık dönemindeki karı 1,2 trilyon yen (7,79 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu kâr, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor.

        Operasyonel kar artışı, yeniden yapılandırma ve yenilikçi stratejilerin etkisiyle gerçekleşti. Elektronik ürünler ve diğer hizmetlerin performansındaki iyileşme, bu artışa katkıda bulundu.

        GELECEKTE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

        Sony, bu artışın devam etmesi için yenilikçi projeler ve pazarlama stratejileri geliştirmeye devam edecek. Şirket, gelecekte daha fazla kâr elde etmeyi ve global piyasada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

        Şirketin operasyonel karındaki artış, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu artış, Sony'nin yenilikçi stratejileri ve pazarlama çabaları sayesinde mümkün olmuş ve gelecekte de devam etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Habertürk Anasayfa