Sony'nin kârı nisan-aralık döneminde yüzde 22,9 arttı
Sony, 2024-2025 mali yılının ilk dokuz ayında operasyonel karında yüzde 22,9 artış olduğunu bildirdi. Bu artış, mart ayında sona erecek mali yılın ilk üç çeyreğinde elde edilen başarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Şirketin finansal performansındaki bu dikkat çekici artış, yenilikçi stratejiler ve yeniden yapılandırma süreçlerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.
Sony'nin Nisan-Aralık dönemindeki karı 1,2 trilyon yen (7,79 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu kâr, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor.
Operasyonel kar artışı, yeniden yapılandırma ve yenilikçi stratejilerin etkisiyle gerçekleşti. Elektronik ürünler ve diğer hizmetlerin performansındaki iyileşme, bu artışa katkıda bulundu.
GELECEKTE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Sony, bu artışın devam etmesi için yenilikçi projeler ve pazarlama stratejileri geliştirmeye devam edecek. Şirket, gelecekte daha fazla kâr elde etmeyi ve global piyasada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
Şirketin operasyonel karındaki artış, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu artış, Sony'nin yenilikçi stratejileri ve pazarlama çabaları sayesinde mümkün olmuş ve gelecekte de devam etmesi bekleniyor.