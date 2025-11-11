Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.807,33 %0,17
        DOLAR 42,2341 %0,00
        EURO 48,8724 %0,12
        GRAM ALTIN 5.627,85 %0,80
        FAİZ 39,87 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 69,14 %0,81
        BITCOIN 105.161,00 %-0,42
        GBP/TRY 55,4776 %-0,31
        EUR/USD 1,1566 %0,08
        BRENT 64,34 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 9.201,53 %0,80
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sony, anime ve çip gücüyle kâr tahminini yükseltti - Teknoloji Haberleri

        Sony, anime ve çip gücüyle kâr tahminini yükseltti

        Sony, 2026 mali yılı için faaliyet kârı beklentisini yüzde 8 artırarak 1.43 trilyon yene çıkardı. ABD tarifelerinin beklenenden düşük etkisi, anime odaklı müzik birimi ve akıllı telefonlara yönelik büyük sensör satışları bu artışta etkili oldu. Oyun segmentinde Bungie yatırımı beklentileri karşılamazken, PlayStation 5 satışları ve yeni oyun lansmanları segmentin genel kârlılığını koruyor. Şirket ayrıca 100 milyar yenlik hisse geri alımı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sony, kâr tahminini yükseltti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknoloji şirketleri, donanım üretiminin ötesine geçerek içerik, hizmet ve veri odaklı iş modellerine yöneliyor. Bu dönüşüm, özellikle Japon teknoloji devleri için stratejik bir yeniden yapılanma anlamı taşıyor. Sony de bu evrimin en dikkat çekici örneklerinden biri. Bir dönem ev elektroniğiyle özdeşleşen şirket, bugün anime, müzik, oyun ve çip teknolojileriyle küresel bir eğlence ve teknoloji markasına dönüşmüş durumda. Son açıklanan finansal veriler, bu dönüşümün etkilerini net biçimde ortaya koyuyor.

        KÂR BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

        Sony, Mart 2026’da sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini %8 artırarak 1.43 trilyon yene (9.5 milyar dolar) çıkardı. Bu revizyonun temelinde ABD tarifelerinin beklenenden düşük etkisi ve eğlence ile çip birimlerinin güçlü performansı yer alıyor. Temmuz-Eylül döneminde faaliyet kârı %10 artışla 429 milyar yene ulaştı.

        REKLAM

        ANİME VE ÇİP SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

        Şirketin müzik birimi, özellikle anime içerikleriyle dikkat çekiyor. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” adlı animasyon filmi, satışlara önemli katkı sağladı. Aynı dönemde çip birimi de büyük sensör satışlarıyla büyüme gösterdi. Sony, müşterilerin tarifeler nedeniyle alımlarını öne çekmiş olabileceğini belirtti.

        OYUN SEGMENTİNDE DENGELEME STRATEJİSİ

        Oyun tarafında Bungie stüdyosunun “Destiny 2” oyunu için yapılan yatırım beklentileri karşılamadı. CFO Lin Tao, kullanıcı etkileşiminin öngörülen seviyeye ulaşmadığını açıkladı. Buna karşın Sony, PlayStation 5 satışlarını 3.9 milyon adede çıkararak segmentin genel kârlılığını korumayı başardı. Yıl sonu kampanyalarıyla kurulu tabanı genişletmeyi hedefliyor.

        YENİ OYUNLAR VE PAZAR DİNAMİĞİ

        Yeni çıkan “Ghost of Yotei” oyunu 3.3 milyon adet satışla olumlu karşılandı. Öte yandan Take-Two Interactive, “Grand Theft Auto VI”nın çıkışını Kasım 2026’ya erteledi. Bu erteleme, Sony’nin donanım satışlarını uzun vadede destekleyebilir. Nintendo ise Switch 2 için yıllık satış tahminini 19 milyon adede yükseltti.

        TARİFE ETKİSİ AZALDI, HİSSE GERİ ALIMI GÜNDEMDE

        Sony, yıl boyunca tarifelerden 50 milyar yenlik bir etki bekliyor; bu rakam Ağustos tahminine göre 20 milyar yen daha düşük. Şirket ayrıca 100 milyar yenlik bir bütçeyle 35 milyon adede kadar hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Sony hisseleri %5.5 oranında değer kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan korkutan haber! Kayıp çocuğun montu bulundu!
        Kastamonu'dan korkutan haber! Kayıp çocuğun montu bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa