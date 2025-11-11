Sony, anime ve çip gücüyle kâr tahminini yükseltti

Teknoloji şirketleri, donanım üretiminin ötesine geçerek içerik, hizmet ve veri odaklı iş modellerine yöneliyor. Bu dönüşüm, özellikle Japon teknoloji devleri için stratejik bir yeniden yapılanma anlamı taşıyor. Sony de bu evrimin en dikkat çekici örneklerinden biri. Bir dönem ev elektroniğiyle özdeşleşen şirket, bugün anime, müzik, oyun ve çip teknolojileriyle küresel bir eğlence ve teknoloji markasına dönüşmüş durumda. Son açıklanan finansal veriler, bu dönüşümün etkilerini net biçimde ortaya koyuyor.

KÂR BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

REKLAM advertisement1

Sony, Mart 2026’da sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini %8 artırarak 1.43 trilyon yene (9.5 milyar dolar) çıkardı. Bu revizyonun temelinde ABD tarifelerinin beklenenden düşük etkisi ve eğlence ile çip birimlerinin güçlü performansı yer alıyor. Temmuz-Eylül döneminde faaliyet kârı %10 artışla 429 milyar yene ulaştı.

REKLAM

ANİME VE ÇİP SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Şirketin müzik birimi, özellikle anime içerikleriyle dikkat çekiyor. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” adlı animasyon filmi, satışlara önemli katkı sağladı. Aynı dönemde çip birimi de büyük sensör satışlarıyla büyüme gösterdi. Sony, müşterilerin tarifeler nedeniyle alımlarını öne çekmiş olabileceğini belirtti.

OYUN SEGMENTİNDE DENGELEME STRATEJİSİ Oyun tarafında Bungie stüdyosunun “Destiny 2” oyunu için yapılan yatırım beklentileri karşılamadı. CFO Lin Tao, kullanıcı etkileşiminin öngörülen seviyeye ulaşmadığını açıkladı. Buna karşın Sony, PlayStation 5 satışlarını 3.9 milyon adede çıkararak segmentin genel kârlılığını korumayı başardı. Yıl sonu kampanyalarıyla kurulu tabanı genişletmeyi hedefliyor. YENİ OYUNLAR VE PAZAR DİNAMİĞİ Yeni çıkan “Ghost of Yotei” oyunu 3.3 milyon adet satışla olumlu karşılandı. Öte yandan Take-Two Interactive, “Grand Theft Auto VI”nın çıkışını Kasım 2026’ya erteledi. Bu erteleme, Sony’nin donanım satışlarını uzun vadede destekleyebilir. Nintendo ise Switch 2 için yıllık satış tahminini 19 milyon adede yükseltti. TARİFE ETKİSİ AZALDI, HİSSE GERİ ALIMI GÜNDEMDE Sony, yıl boyunca tarifelerden 50 milyar yenlik bir etki bekliyor; bu rakam Ağustos tahminine göre 20 milyar yen daha düşük. Şirket ayrıca 100 milyar yenlik bir bütçeyle 35 milyon adede kadar hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Sony hisseleri %5.5 oranında değer kazandı.