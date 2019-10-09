PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 özellikleri neler? soruları konsol oyunu tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Sony Entertainment CEO’su Jim Ryan, PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu hakkında önemli detaylar verdi. İşte PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı...

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5 yeni nesil konsol, Sony’nin dün yaptığı açıklamaya göre 2020’nin son çeyreğinde raflardaki yerini alacak. Resmi blog üzerinden yayınladığı yazıyla çıkış tarihini duyuran Sony Entertainment CEO’su Jim Ryan, PlayStation 5'in özelliklerine dair heyecan verici detaylar da verdi.

Sony Entertainment CEO’su Jim Ryan, gelecek nesil PlayStation modelleri için PS5’in önemli bir adım olduğunu söyledi. PlayStaion 5 oyun konsolunda DualShock cihazlarında dokunmatik oyun deneyiminin artırılacağına dair ipuçları veren Ryan, konsol tutkunlarını şididen heyecanlandırmışa benziyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 yeni nesil konsolun fiyatı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ace Research Instute Analisti Hideki Yasuda, konsolun 499 dolardan piyasaya sürüleceğini iddia etti.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5’in yeni kontrol cihazında iki önemli yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki PS5’e gelen ‘haptic’ dokunma sistemi olacak. Bu yeni teknolojiyle kontrol cihazında bulunan ‘haptic’ sensörler sayesinde kullanıcılar, dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler alabilecek.

Ryan’ın açıklamasına göre PlayStation 5’teki bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında ikili mücadeleye girdiğinde, yaşadığı “titreme” deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine (çamur, toprak, asfalt, çim...vs) göre oyun koluyla farklı tepkiler alınabilecek.

PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony’nin yeni nesil oyun konsolundaki oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir olan yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerini kullanabilecek.