Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan, lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor
Giriş: 12.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:06
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Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından kaynak suyu çıkıyor.
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Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip.
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Kaynak bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.
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Sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile dikkat çekiyor.
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