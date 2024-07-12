Galatasaray'da gözler yabancı oyuncuların ayrılığında

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, yabancı kuralında oynatabilecek oyuncu 12'ye düşecek olması nedeniyle yabancı futbolcuların performansını yakından takip ediyor. Hazırlık kampında son şanslarını değerlendiren futbolcuların, antrenman ve hazırlık maçlarındaki performansları belirleyici olacak.

Özellikle Mathias Ross, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Tete ve Yusuf Demir gibi isimler mercek altında. Bu oyuncuların geleceği, kamp dönemindeki performanslarına bağlı olarak şekillenecek ve yolların ayrılması kararı alınabilir.

Hem sağ bek hem de sol bekte görev yapabilmesi nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında düşünülen Leo Dubois'nın durumu bu kampta belirlenecek. Düzenli oynayabileceği bir kulüpte önemli bir rolde görev yapmayı isteyen Fransız futbolcu, Başakşehir'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezonu kiralık geçiren Mathias Ross'un gelecek sezon Galatasaray'da kalması ise çok düşük ihtimal.

Sağ bek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Derrick Köhn'le Bundesliga'dan gelen ilgi de Dubois'nın geleceğini şekillendirebilir.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Sergio Oliveira ile sözleşme fesih konusunda görüşmeler devam ediyor.

Sarı-kırmızılılara 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ross'un kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezonki savunma hattını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, burada dördüncü stoper olarak ise Metehan Baltacı'yı kullanmayı düşünüyor.

İki yıllık daha kontratı bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan Oliveira'yı kampa götüren Okan Buruk, oyuncunun son durumuna burada bakacak. Galatasaraylı idareciler bir yandan da Oliveira ile uzlaşma yolu arıyor.

Okan Buruk'la geçen sezon problem yaşayan ve performans olarak ilk sezonunun çok gerisinde kalan Portekizli yıldız ise sarı-kırmızılıların taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

TETE'NİN MAAŞI, TRANSFERİNİ ZORA SOKUYOR

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan diğer isim ise Tete. Büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı futbolcu geçen sezon ilk 11'e yerleşemedi. Brezilya'dan talipleri bulunan Tete'nin transferindeki engel ise 2 milyon 800 bin Euro'luk maaşı.

Özellikle Athletico Paranaense, Brezilyalı yıldız ile ciddi şekilde ilgilenirken oyuncu temsilcisine bu yıllık ücreti karşılayamayacaklarını iletti. Avrupa'da kalmak isteyen Tete ise Brezilya'ya dönmesi durumunda maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor.