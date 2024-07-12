Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Zonguldak'ta kan donduran olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Mert Serkan Lülleci (25), aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın (60) eşi Hacer Alkan'a (55), bina girişinde bıçakla saldırdı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mert Serkan Lülleci ile tutuksuz babası İsmail Lülleci ve yaralı kurtulan Aydın Alkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Aydın Alkan'ın avukatı, cinayeti İsmail Lülleci'nin azmettirdiğini öne sürerek, "Bu eylemin İsmail Lülleci'nin azmettirmesi ve tasarlanmak suretiyle yapıldığı açıktır. Her ne kadar mütalaada azmettirmekten beraat istenmişse de azmettirici olarak cezalandırılması için başka hangi delillerin olması gerektiğini anlamış değiliz. Sanıkların cezalandırılmasını ve İsmail Lülleci'nin tutuklanmasını talep ederiz" dedi.