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        Yıldırım düşünce kıyafetleri alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu

        Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Kıyafetleri alev alan Recep'i ise yağan yağmur kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:59
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        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
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        Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, 5 Temmuz akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulakyurt köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanları otlatmak için araziye götüren Sıraç Recep, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yanına doğru geldiğini gördü.

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        ERZURUM'DA SEVK EDİLDİ

        Bu sırada Sıraç Recep’in yanına yıldırım düştü. Yaralanıp baygınlık geçiren Sıraç Recep’in üzerindeki kıyafetler tutuştu. Tırpancı da hafif yaralandı. Yağan şiddetli yağmurla birlikte kıyafetleri sönen Sıraç Recep, bir süre sonra kendisini toparlayan Emrah Tırpancı'nın cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep, buradan da Erzurum'a sevk edildi.

        "KIYAFETLERİM YANMAYA BAŞLAMIŞ"

        Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi devam eden Sıraç Recep vücudunda sadece sol kolunun zarar görmediğini söyledi. Yağan yağmurun hayatını kurtardığını belirten Recep, "Yaylada hayvanları otlatıyordum. Aniden yağmur yağmaya başladı. Sürü sahibi de bize doğru geliyordu. Şemsiyeyi açtım ve hayvanları çadıra getirdiğim sırada büyük bir gürültü ile birlikte dayanılmaz acı hissettim ve bayılmışım. Şemsiyenin altında olduğum için kuru olan kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim. Şu anda vücudumun büyük bir bölümü yanmış durumda ancak sağlık durumum iyi" dedi.

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        #haberler
        #Ardahan
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