Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyucu Songül Öden, geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir mekanda kız arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Öden, "Böyle aniden çıkıyorsunuz, çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.