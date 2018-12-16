SonderjyskE: 0 - FC Copenhagen: 3 (Maç sona erdi)

Danimarka Süperlig maçında SonderjyskE ile FC Copenhagen karşılaştı.SonderjyskE maça şu 11'le başladı: Sebastian Mielitz, Marc Pedersen, Kees Luijckx, Simon Poulsen, Sören Frederiksen, Eggert Jonsson, Greko, Niki Zimling, Marcel Romer, Mart Lieder, Jeppe SimonsenFC Copenhagen ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jesse Joronen, Sotirios Papagiannopoulos, Denis Vavro, Nicolai Boilesen, Peter Ankersen, Nicolaj Thomsen, Zeca, Jonas Older Wind, Dame N'Doye, Robert Skov, Rasmus Falk12. dakikada FC Copenhagen, Robert Skov ile skoru 0-1 yaptı. Dakikalar 42'i gösterirken Robert Skov, konuk takımın ikinci golünü kaydetti. İlk yarı 0-2 sona erdi. 62. dakikada Robert Skov attığı golle tabelayı 0-3 yaptı.FC Copenhagen oyuncusu William Kvist ile SonderjyskE oyuncusu Sören Frederiksen sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadelenin 2. 45 dakikasında SonderjyskE takımında Mart Lieder, Niki Zimling, Simon Poulsen oyundan çıkarken P. Christiansen, Rasmus Vinderslev, Nicholas Marfelt mücadeleye dahil oldu, FC Copenhagen takımında ise Dame N'Doye ve Nicolaj Thomsen çıktı, William Kvist ve Carlo Holse girdi. Maçı FC Copenhagen 0-3 kazandı.İddaa 467 koduyla açtığı bu maçta FC Copenhagen kazanır bahsine oynayanlara 1.45 oranını kazandırdı.SonderjyskE son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 yenilgi almış oldu. FC Copenhagen ise 5 galibiyet.