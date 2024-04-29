Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama!
Denizli'de jeotermal santrali çalışması sırasında patlama meydana geldi. Gazla birlikte su metrelerce havaya yükseldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı.
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DHA'nın haberine göre gazla birlikte su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ kara yolunu trafiğe kapattı.
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Sarayköy ilçesi yakınında bulunan Babadağ kara yolu kenarında saat 12.00 sıralarında jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi.
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Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi.
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Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
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Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı.
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Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti.
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Kuyunun, suyun basıncı ve gaz nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekipler tarafından bir süre sonra kapatılacağı bildirildi.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.