Sonda mesaneden idrar yoluna sokularak takılmaktadır. Genel olarak; felçli kişiler için kullanılmaktadır.

Sonda takılması şu şekilde yapılmaktadır;

Sonda öncelikle mesane yolunda gireceğinden dolayı acı vermemesi için yağlanmaktadır. Sonrasında kadınlarda klitorisin altından, erkeklerde idrar kanalından dikkatli bir şekilde itilerek, içeriye sokulmaktadır. Tüpün mesaneye ulaştığı takıldığında idrarın direk akmaya başlamasından anlaşılmaktadır. Sonda takımı mutlaka bilinen bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bilinçsizce kişinin sonda takması idrar yollarına zarar verebilmektedir.

Sondanın birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

Hastanelerde kullanılan sondalar; genellikle uzun süreli yatışlarda, yatalak olan kişiler için kullanılmaktadır. Sondanın sürekli çıkarılıp, takılması hastaya rahatsızlık vermektedir. Bu yüzden bir kere takılıp, sadece idrarın gittiği tüp doldukça değiştirilmektedir.

Tek kullanımlık ve yeniden kullanabilen sondalar; bu sondalar genellikle acil kullanımlar için etkili olmaktadır. Kişiler kolaylıkla kendileri takabilir. Tek kullanımlık olanları acil bir durum olduğu takdirde tuvalet bulamadığınız zamanlarda kullanabilirsiniz. Yeniden kullanılabilen sondalar da acil kullanımlar için üretilmişlerdir. Tekrardan kullanılabilmektedirler fakat yeniden kullanım için çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idrar yollarında enfeksiyon oluşumuna neden olabilmektedir.

Acil durumlar için kullanılan sonda çeşitleri dışında, idrar yollarına girilerek takılan sondaları kullanmak için mutlaka bilen birinde yardım alarak, taktırın.