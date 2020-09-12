Sonbahara kampanya ile girdiler

Berlingo’ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkünken, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.