Senaryosu Luc Besson tarafından kaleme alınan Son Üç Gün filmi bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Son Üç Gün filmine dair merak edilenler...

SON ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU NE?

Gizli servis ajanı Ethan Runner, şimdilerde eskiden olduğu kadar dinç ve sağlıklı değildir. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve neredeyse ölümün eşiğinde olan; bu yüzden de uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirebilmeyi arzulayan Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu esnada reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan bahsedilir ve test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken, ilacın neden olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da bir hayli zor olacaktır.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Üç Gün filminin bazı sahnelerinin Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleştirildiği biliniyor.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ OUNCULARI TAM KADRO!

Kevin Costner

Amber Heard

Hailee Steinfeld

Connie Nielsen

Tomas Lemarquis

Richard Sammel

Marc Andreoni

Bruno Ricci

Jonas Bloquet