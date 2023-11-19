SON DEPREMLER TABLOSU... Konya Ilgın'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem sonrasında "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 19 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...