Kandilli ve AFAD güncel son depremler 22 Kasım listesi
Son depremler Kandilli ve AFAD tablosu deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki bugün kayda değer bir deprem meydana gelmedi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 22 Kasım listesi...
- 1
SON DEPREMLER TABLOSU... Son depremler tablosu deprem kuşağında yer alan ülkemizde günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 22 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...
- 2
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım saat 04:39'da Malatya Doğanşehir'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:
-
- 4