Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi açıklarında 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizde sizler için 15 Ocak Çarşamba günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 15 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 OCAK

Büyüklük 2.3 (ML) Yer Marmara Denizi, 4.43 km. Sarköy (Tekirdag) Enlem 40.6993 (K) Boylam 27.3671 (D) Derinlik 7.01 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.15 07:51:30 37.8932 29.7098 7.5 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2020.01.15 07:16:57 37.8433 29.6183 11.1 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.15 06:56:45 36.4495 28.7062 6.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ 2020.01.15 06:09:06 39.6575 25.9687 9.3 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2020.01.15 06:05:50 40.7005 27.4068 10.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2020.01.15 06:00:15 37.2002 28.6445 6.1 -.- 2.0 -.- CAKMAK-(MUGLA) 2020.01.15 05:42:45 40.7155 27.3640 9.6 -.- 1.9 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 2020.01.15 05:01:17 36.4758 28.8968 7.6 -.- 2.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 2020.01.15 04:48:50 34.6607 27.5138 18.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2020.01.15 04:47:48 40.1430 31.6920 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 2020.01.15 04:23:54 39.3330 32.4355 6.8 -.- 1.4 -.- TABAKLI-HAYMANA (ANKARA) 2020.01.15 02:53:00 39.4835 23.9997 22.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN 2020.01.15 02:48:54 35.6640 26.4398 28.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2020.01.15 01:03:08 37.4172 29.5042 5.4 -.- 1.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) 2020.01.15 00:19:16 36.3245 29.2353 13.6 -.- 1.2 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) 2020.01.14 23:05:47 37.8775 29.6215 7.9 -.- 2.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.14 22:49:08 39.2638 41.0867 9.9 -.- 1.5 -.- SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) 2020.01.14 22:45:05 35.3608 27.7097 8.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ 2020.01.14 22:42:34 37.4842 29.5065 5.4 -.- 1.2 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) 2020.01.14 21:30:17 35.2887 27.7660 10.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ