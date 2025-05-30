Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 30 Mayıs 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Adana ve Bingöl'de deprem! 30 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülkemizde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden kişiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Adana ve Bingöl'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Mayıs 2025 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ve Bingöl’de deprem oldu. İşte, 30 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:56'da Bingöl Genç merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 17.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Bingöl'de 29 Mayıs Perşembe günü saat 20:14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

          Kiğı merkezli sarsıntının 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

        • 3

          ADANA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:18’de Adana’nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.53 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          30 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-30 04:56:52 38.50222 40.26889 17.18 ML 3.2 Genç (Bingöl)

          2025-05-30 00:58:19 39.21028 40.25639 9.23 ML 2.7 Kiğı (Bingöl)

          2025-05-30 00:18:46 37.66333 35.97667 10.53 ML 3.1 Kozan (Adana)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Habertürk Anasayfa