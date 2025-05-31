Jose Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!

Ekibinin kendi sorumluluğunda olduğunu aktaran Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekibimde bulunan kişilerden mutluyum. Ben kulüple bu konuyu konuşuyorum. Kulüp mü gönderdi diye sorarsanız bu doğru değildir. Siz mi kovdunuz derseniz bu da doğru değildir. Ben ve ekibim birbirimizi seviyoruz ve günün sonunda bu değişikliğin yapılması konusunda karar verdik. Ekibimden bazı isimler ayrılacak. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılanır ama burada değil. Guardiola'nın yardımcısı Portekiz'e gitti, Jurgen Klopp'un yardımcısı Guardiola'nın ekibine katıldı. Her yerde olan şeyler burada biraz sıra dışı karşılanıyor sanırım. Ben kulübü de birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi gidecek, 2 yeni isim katılacak. Bu çok normal. Birçok ülkede ve birçok kulüpte olduğunda normal karşılanan bir gelişme bu."