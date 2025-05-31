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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, giden oyuncuların yerine gelecek isimlerin kalitesinin önümüzdeki sezonda belirleyici olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:46
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        • 1

          Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncular hakkında konuşarak sözlerine başladı.

        • 2

          Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ayrıldığını hatırlatan Mourinho, kiralık forma giyen Allan Saint-Maximin'in de seneye takımda olmayacağını dile getirdi.

        • 3

          Kadrodaki kiralık isimlerden Kostic ve Skriniar'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in durumlarını belli olmadığının altını çizen Mourinho, bunun dışında kimlerin kalıp kimlerin gideceğini bilmediğini vurguladı.

        • 4

          Yeni bir takım kurmanın artıları ve eksileri olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

          "Yeni oyuncular geldiğinde beklentiler olacak. Burada transfer yanılmıyorsam Avrupa'ya göre 1 hafta daha uzun oluyor. Bir teknik adam, takımın tamamının hazır olmasını ister. Yani bu da takımın tamamının Portekiz'e giderken hazır olmasıdır. Ama bu durumun da zor olduğunu anlayabiliyorum. İşimizin daha zor ya da kolay olacağını belirleyen şey, gidenlerin yerine gelecek oyuncuların kalitesi olacak. Giden oyunculara baktığınızda Dusan ve Edin gol demek, asist demek, liderlik demek, profesyonellik demek.

        • 5

          "SON 4 MAÇTA MOTİVASYON SIKINTISI YAŞADIK"

          Bu isimler iyi bir oyuncunun sahip olması gereken şeylere sahip oyuncular. Dolayısıyla önümüzdeki sezon nasıl bir yolda olacağımızı göreceğiz. Taraftarlara vereceğim mesaj da basit ama onların duymak istemeyeceği şeylerdir. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Belki ben dünyanın en iyi teknik direktörü değilim, belki onlar da dünyanın en iyi oyuncuları değiller ama bizler profesyoneliz. Son 4 maçta motivasyon ve enerji anlamında sıkıntılar yaşadık. Oyuncularım yorgunlar. Tatil sonrasında takıma dönecek oyuncular, yine her şeylerini vermek için geri gelecekler."

        • 6

          "EKİBİMDEN BAZI İSİMLER AYRILACAK"

          Kendi ekibinden birçok ismin değişeceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Mourinho, yazılan her şeyin doğru olmadığını ancak bazı değişikliklerin olacağını dile getirdi.

        • 7

          Ekibinin kendi sorumluluğunda olduğunu aktaran Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

          "Ekibimde bulunan kişilerden mutluyum. Ben kulüple bu konuyu konuşuyorum. Kulüp mü gönderdi diye sorarsanız bu doğru değildir. Siz mi kovdunuz derseniz bu da doğru değildir. Ben ve ekibim birbirimizi seviyoruz ve günün sonunda bu değişikliğin yapılması konusunda karar verdik. Ekibimden bazı isimler ayrılacak. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılanır ama burada değil. Guardiola'nın yardımcısı Portekiz'e gitti, Jurgen Klopp'un yardımcısı Guardiola'nın ekibine katıldı. Her yerde olan şeyler burada biraz sıra dışı karşılanıyor sanırım. Ben kulübü de birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi gidecek, 2 yeni isim katılacak. Bu çok normal. Birçok ülkede ve birçok kulüpte olduğunda normal karşılanan bir gelişme bu."

        • 8

          Mourinho, ekibine katılacak isimlerin belli olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Benim için evet." yanıtını verdi.

        • 9
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