Macron çiftinin tokat olayı, dudak okuyucuların radarında! Bu engeli de aşabilecekler mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, bu hafta manşetlerden inmedi. Vietnam'daki havaalanına vardıklarında, başkanlık uçağının kapısı açıldı ve tüm dünyanın şaşkınlıkla seyrettiği bir manzara ortaya çıktı. Başkan görüş alanına girdiğinde, bir elin uzanıp yüzüne doğru burnunu sertçe ittiği görüldü.

Brigitte Macron, daha sonra kırmızı bir ceket giymiş halde kameranın görüş alanına girince, o ellerin Fransa First Lady'sine ait olduğu anlaşıldı. "Görüntüler gerçek miydi, yapak zekâ ürünü müydü?" derken, Emmanuel Macron'un "sadece şakalaşıyorduk" açıklamasıyla artık gerçek olduğuna dair şüphemiz ortadan kalktı.

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Bunun bir şakalaşma olduğuna inanmak zordu. Çünkü, o vurma anı sonrasında da gergin bir çift vardı karşımızda. Dudak okuma uzmanları, ikilinin o kısa süreli gergin anlardaki kısa diyaloğunu masaya yatırdı. Express Gazetesi'ne konuşan uzman, Brigitte Macron'un vurma hareketi sonrasında, uçağın kapısının zaten açık olduğunu ve kameraların bu yaşananlara tanık olduğunu fark eden Emmanuel Macron'un, rahatsız bir görünü içinde, hemen elini kaldırarak zorla bir "Merhaba" dediğini aktardı.

Görüntüde Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron'a doğru yaklaşıyor, kayboluyor ve kendini toparlayıp tekrar ortaya çıkıyor. Dudak okuma uzmanına göre, eşine "Haydi gidelim" diyerek onu takip etmesini işaret ediyor. Pilota teşekkür ediyor ve kameralara el sallayarak halka açık görüntüyü kurtarmaya çalışıyor. REKLAM "UZAK DUR, BECERİKSİZ!" Ama merdivenlerin tepesinde, her şey tekrar buz gibi oluyor. Cumhurbaşkanı, koluna girmesi için eşine bir hamle yapıyor ama Brigitte Macron bunu görmezden geliyor ve bunun yerine korkuluğa tutunuyor. Mırıldandığı görünen First Lady'nin sözlerini dudak okuma uzmanı deşifre ettiğinde, "Uzak dur, beceriksiz!" dediği anlaşılıyor. Dudak okuyucusuna göre Emmanuel Macron; "Lütfen deneyelim" diyor eşine. Eşi ise "Hayır" diye yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Macron'un son ifadesi ise "Anlıyorum" oluyor. Macron çiftinin yanlışlıkla tüm dünyanın gözü önünde yaşadığı kavga, kucağımıza nur topu gibi bir tartışma konusu bıraktı. Bu konuyu daha derinlemesine değerlendirmek için makarayı biraz geriye sarmamız gerekiyor.

Şu anda 72 yaşında olan Brigitte Macron ile 47 yaşındaki Emmanuel Macron, ilk olarak 1993'te tanıştı. Fransa'nın Amiens kentindeki Lycée la Providence adlı lisede Emmanuel, Brigitte'in drama sınıfı öğrencisiydi. Emmanuel 15, Brigitte ise 39 yaşındaydı ama aşkın sınırı yok, değil mi? Tiyatro prodüksiyonları, Emmanuel Macron ile Brigitte Macron'un filizlenen aşkını güçlendirdi. Öğretmeninin kendisinden 24 yaş büyük olmasına aldırış etmeyen Emmanuel Macron, öğretmenine; "Ne yaparsan yap, seninle evleneceğim" diyecek kadar kendine güveniyordu. Bunu yapması için aradan 12 yıl geçti ve sözünü tuttu. REKLAM Toplumun iğneleyici bakışlarına, ailevi endişelere göğüs gererek 2007'de evlendiler. Bugüne kadar da mutlu bir evlilik sürdürdüler. Yani biz öyle biliyorduk. Uçaktaki tokat kılığında devreye giren aksaklık, mutlu görüntüye gölge düşürene dek... Lise öğretmenine âşık olmak, onunla bir hayat kurmaya tamamen kendini adayana kadar bir tür 'eğlence' olarak görülebilir. Macron çiftine, etraftakiler belli ki başlarda böyle baktı.

Emmanuel Macron'un ailesi, onu eğitimini tamamlaması için Paris'e gönderirken, önceki evliliğinden üç çocuğu olan Brigitte Macron, bu ilişkinin çocukları üzerindeki potansiyel etkisi konusunda dikkatliydi. Emmanuel Macron ile ilişkisini tam olarak benimsemeden önce çocuklarının bu duruma uyum sağlaması için çabaladı. Yıllarca zor yoldan geçtikten sonra, Brigitte Macron ile Emmanuel Macron, özel bir törenle evlendi. Brigitte Macron, eşinin siyasi kariyerini desteklemek için, Paris'te prestijli bir özel okulda çalışırken 2015'te öğretmenlikten emekli oldu. Dikensiz gül bahçesi yoktur! Çift, yıllarca kendilerine yönelen tüm yan bakışları olduğu gibi kabul etmiş ve dünyayı 'yaşsız' romantizmleriyle oldukça büyülemiş olsa da, ilişkileri iniş çıkışlardan yoksun değildi. Macron'un başkanlık kampanyası sırasında, bazı yayın organları Brigitte Macron'un yaşını aşağılayıcı bir şekilde vurgulamaktan kaçınmadı. 2021'de bir komplo teorisi, Brigitte Macron'un cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiği iddiasını içeriyordu. Brigitte Macron, doğuştan kadın olmadığı söylentisini yayanlarla mahkemede hesaplaşmaya karar verdi. Bu söylentiler, zaman zaman yeniden hortlatılmaya devam etti, geçen yıl da yayıldı. Şimdi bile tokat hadisesiyle birlikte yeniden internetin sonsuz boşluğunda salınıma sunuldu.

Emmanuel Macron ile Brigitte Macron, kendilerini bir başka tartışmanın, hassas bir konunun odak noktasında buldular yeniden. Macron ikilisi, sayamayacağımız kadar çok kez 'ilişki hedefleri' ürettiler bugüne dek. Bu sefer de gerçekliklerini yeniden yazıp herhangi bir masal kurgusundan daha iyi hale getirmeyi başarabilecekler mi? Yoksa çaydan geçip derede boğulacaklar mı?