İstanbul’da Marmaray’ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında çıkan tartışma, tren içinde başlayan sözlü atışmadan kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, taraflardan biri diğerine fiziksel saldırıda bulunurken, o anlara tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

"Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı Haberi Görüntüle

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YAŞANAN ANLAR TEPKİ TOPLADI

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki şahsın kavgasına daha sonra üçüncü bir kişinin de dahil olduğu dikkat çekti. Şiddet olayının ortasında kalan küçük çocuklar panik içinde ağlarken, taraflar trenin dışında da kavga etmeyi sürdürdü. Yaşanan anlar sosyal medyada büyük tepki toplarken, olayla ilgili yeni bilgi geldi. Saldırganların yakalandığı bildirildi.

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SALDIRGAN E.D. TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda saldırgan E.D.'nin tutuklandığı belirtildi.

Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim.



Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme… pic.twitter.com/Cse3APX2Dv — Fuat Kozluklu (@kozluklufuat) May 31, 2025

Gazeteci Fuat Kozluklu

FUAT KOZLUKLU YAŞANANLARI ANLATTI

Marmaray'daki yumruklu kavgayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu, olayın öncesini anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları aktaran Kozluklu şu ifadelere yer verdi:

"MESELE GÖRÜNTÜLERDEN İBARET DEĞİL"

Kozluklu, "Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim" diye başladığı paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim. Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, “niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi” diyerek çıkıştı". REKLAM "GEÇİŞİ ZORA SOKAN BİR KALABALIK YOKTU" Kozluklu kavgamın ilk kıvılcımı sayılabilecek gelişmeyi şöyle ifade etti: Genç kız “affedersiniz” karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimiz de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu.

"YETER ARTIK SUSUN, KAPATIN KONUYU" Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika… Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama “yeter yahu susun, kapatın konuyu” diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle “yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be” gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada “çık dışarı” dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. REKLAM Kozluklu kendi gözünden yaşananları şöyle noktaladı: "ARKASINDAN KOŞUP YUMRUK ATTI" Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret. Temennim, iki tarafın da öfkelerine yenik düşüp hatalar yaptığı bu tatsız hadisenin farklı boyutlara tırmanmadan kapanmasıdır. Her gün toplu taşıma araçlarında seyahat ettiğim için söylemeliyim ki öfke kontrolünde sıkıntılarımız var