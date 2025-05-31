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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Marmaray'da babaya yumruklu saldırı! "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Marmaray'da babaya yumruklu saldırı! "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı

        Marmaray'da çocuklarının yanında yumruklu saldırıya uğrayan D.E.'nin burnu kırıldı. Saldırgan E.D. ise kısa sürede yakalandı. Savcılıkta ifade veren E.D. "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı" dedi. Saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:52
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        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
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        Maltepe'de, Marmaray'daki tartışma sırasında iki çocuğunun yanında D.E.'yi (46) darbeden E.D. (50) tutuklandı. E.D.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Marmaray'da bulunan E.D. (50), D.E.’yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
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        "BİR ANLIK HEYECANLA YAŞANDI, BİR KERE VURDUM"

        Şüpheli E.D. savcılık ifadesinde, "Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki o bunu hak ediyor, az bile yaptım şeklinde yanıt verdi. Bana sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım dedi. Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum" dedi.

        "ATMOSFERDEN ETKİLENEREK VURDUĞUMU DAHİ HATIRLAMIYORUM"

        Şüpheli hakimlik sorgusunda ise, "Ben çok üzgünüm, çok pişmanım. Bende akciğer yetmezliği bulunmaktadır. Atmosferden etkilenerek vurduğumu dahi hatırlamıyorum. Benden sonra diğer şahıs kavgaya devam etmiştir. Benim sabıkam bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

        TUTUKLANDI

        Şüpheli E.D. hakimlik ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        YAŞANANLARI ANLATTI

        Marmaray'da darp edilen E.D., yaşananları Show Haber'e anlattı. E.D., "İlk başta trene binerken gerçekleşti. İkizlerimle uğraşırken, kapının önünden çekilmedi. Orada tartıştık. Beyefendi inmek için kapıya ilerlerken kızın ağladığını gördü. Ben çocuğumu korumaya çalışıyorum. Beyefendi kızın ağladığını gördü, erkeksen aşağı in dedi. Beni tutup indirmeye çalıştı. Başka birisi de aynı şekilde konuşmaya başladı. Ben çocuklarımın yanında kavga etmek istemiyorum dedi. Beni itmeye başladı. Ben o sırada çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Vurdu ve kaçtı. Diğeri de üstüme doğru geldi. O da vurmaya çalıştı" dedi.

        BAKANLIKTAN ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da iki çocuğuyla bindiği Marmaray'da çıkan arbedede darbedilen D.E.'nin (46), çocuklarına psikososyal destek verilmesi için harekete geçti.

        Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Marmaray'da iki çocuğunun yanında darbedildi' şeklindeki haber ve paylaşımlar sonrası çocuklara psikososyal destek verilmesi için İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Bakan Göktaş'ın talimatı sonrası harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri, aileye ulaşarak çalışmalara başladı.

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