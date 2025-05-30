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        Haberler Gündem Güncel Çocuklarının gözü önünde darbedildi | Son dakika haberleri

        Çocuklarının gözü önünde darbedildi

        Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnu kırıldı. Olayda korkan çocukları çevredeki yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki çocuğunun yanında darp edilen babaya saldıran şahısların tespit edilip yakalanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:33 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:20
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        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
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        Marmaray Süreyya Plajı durağında iddiaya göre; iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu.

        Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki çocuğunun yanında darp edilen babaya saldıran şahısların tespit edilip yakalanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

        Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.

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        Yaşanan olayda korkan çocukları duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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