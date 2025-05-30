Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta kutlama gerçekleştirdi.
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.
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Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformdaki kürsülere yerleştirildi. Platform için oluşturulan kemerde 25. şampiyonluk logosu etrafında "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" ifadeleri yer aldı.
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Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular seçtikleri şarkılarla platforma yürüdü.
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Sonrasında futbolcular kendi seçtikleri parçalarla podyuma çıktı. Futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Podyuma en son gelen kaptan Muslera, taraftara, "Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum." diyerek veda etti.
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Okan Buruk, Kenan Doğulu'ya ait, "Rütbeni Bilicen" şarkısı eşliğinde platforma çıktı. Buruk'a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş eşlik etti. Tecrübeli teknik adam, önünde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu tişörtle poz verdi.
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Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovuyla sona erdi. Kutlamada Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği "Pode Sentar" şarkısının sahibi MC Livinho da kutlamada sahne aldı.
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Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 700 bin taraftarının önünde kaldırmıştı.
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