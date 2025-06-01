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        Haberler Gündem Doktor evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Doktor evinde ölü bulundu

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki Asistan Doktor Anıl Canbaş, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 01:26 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:26
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        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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