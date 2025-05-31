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        Haberler Gündem 3. Sayfa İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı! | Son dakika haberleri

        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB'ye yönelik düzenlenen yeni operasyonda 47 kişi için gözaltı kararı verildi. 28 şüpheli gözaltına alındı. Üçü İstanbul, ikisi Adana'da olmak üzere 5 belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:18 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:18
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        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
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        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İSTANBUL'DAN 3 ADANA'DAN 2 BELEDİYE BAŞKANI

        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

        GÖZALTI KARARI VERİLEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI

        Beşiktaş ve Avcılar belediye başkanı yardımcıları ile çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı.

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