Şükrü Koruyucu: Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rolüyle ünlenen Şükrü Koruyucu, oyunculuk hikâyesini ve şimdiki hayatını anlattı
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Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı dizide hemen hemen her karakter izleyicilerin gönüllerinde taht kurmuştu.
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Dizide; Alpaslan Özmol'un canlandırdığı 'Çayçı Hüseyin' ile ikili olan, kendi adıyla rol alan Şükrü Koruyucu ile konuştuk. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan oyuncu, televizyon hayatını ve şimdiki yaşamını anlattı.
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Oyunculuğa başlamadan önce Kocaeli'nde otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Şükrü Koruyucu, ekran serüvenini şöyle anlattı: Servis minibüsüm vardı. Darıcalı olan Birol Güven, ekip çalışanlarının yaşadığı yerler, Kaynarca'dan başladığı için Darıca'dan servis minibüsü aramaya başlamış. Sonra yollarımız kesişti. 'Ayrılsak da Beraberiz'in set ekibini taşımaya başladım.
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"BİROL GÜVEN ŞANS VERDİ"
'Ayrılsak da Beraberiz'de 'Hüseyin'in eşi 'Emine'nin rolü bitince onun yanına birini aradılar ancak o zamanlar cast ajansları çok yaygın değildi. Birkaç kişi rol için geldi ancak beğenilmedi. Çaresiz kalınca; "Sen iri yarı bir adamsın, Alpaslan'ın yanına geç" dediler. Bir - iki bölüm rol alacağımı düşürken, dizide kalıcı olduk.
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Oyuncu; Birol Güven'in, 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde verdiği şansı iyi değerlendirmesinin ardından, ünlü yapımcının, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde de kendisine rol verdiğini belirtti.
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Dizi büyük ilgi gördüğü dönemde, yan rol olmasına rağmen zaman zaman sokakta yürümekte zorluk çektiğini söyleyen Şükrü Koruyucu; "Hâlâ da tanıyanlar ve fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor" dedi.
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"HEM SETTE, HEM DE BELEDİYEDE ÇALIŞTIM"
2010'da Darıca Belediyesi'nde yeniden şoför olarak çalışmaya başlayan Şükrü Koruyucu, Birol Güven'in 'Çocuklar Duymasın'ı yeniden çekmeye karar vermesinin ardından kendisini yeniden sete çağırdığını söyledi.
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Şükrü Koruyucu; "İkilemde kalmıştım. Sağ olsun Birol Güven, Darıca Belediyesi'nden rica ederek; "Şükrü bana haftada bir gün lâzım. Onun yerine cumartesi ya da pazar çalışsın' dedi. Başkan da kabul etti. Hem dizide, hem de belediyede çalıştım. 2019'da da belediyeden emekli oldum" ifadelerini kullandı.
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İki çocuk babası olan oyuncu, ayrıca kamera arkasında da çalıştığını açıklayarak, 'Komedi Türk' dizisinde yapım ve prodüksiyon amirliği yaptığını söyledi.
Rol arkadaşlarıyla görüştüğü ifade eden Şükrü Koruyucu; "Whatsapp grubumuz var. Zaman zaman oradan haberleşiyoruz" diye konuştu.
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"EKRANLARA DÖNMEK İSTİYORUM"
Hayatını Darıca'da sürdüren 54 yaşındaki oyuncu; "Ritim bozukluğu nedeniyle kalbime pil takıldı. Bunun için oyunculuğa vermek zorunda kaldım. İstanbul'dan uzakta yaşayınca ister - istemez sektörden uzaklaşıyorsun ama ekranlara dönmek istiyorum" dedi.