PSG taraftarları: Gazze'deki soykırımı durdurun

2024-2025 Şampiyonlar Ligi sezonunun finali, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya temilsicisi İnter arasında oynandı.

Paris Saint Germain maçı 5-0 kazanırken, Paris Saint-Germain taraftarının Gazze'ye yönelik gösterdiği hassasiyet ön plana çıktı.

Maçı izlemek üzere Almanya'daki Allianz Arena Stadyumundaki yerlerini alan Paris Saint-Germain taraftarları Gazze'ye destek mesajı gönderdi.

Kale arkası tribününden "Gazze'deki soykırımı durdurun." diye dünyaya seslenildi.

Yardım noktalarında yaşanan izdiham, İsrail ordusunun açtığı ateş ve sistemsizlik, sivillerin ölüme, aşağılanmaya ve umutsuzluğa sürüklendiğini ortaya koydu.

Sahada uygulanmaya başlayan sistem, hem yerel hem uluslararası çevrelerden sert eleştiriler aldı.

İsrail 20 aydır Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımın yanı sıra son 3 aydır da sistematik bir aç bırakma politikası yürütmeye başladı ve tüm uluslararası kuruluşların yardım ulaştırmasını engelledi.

Yoğun uluslararası baskılar ve ısrarlı talepler üzerine Tel Aviv, yardımların ulaştırılması için Gazze İnsani Yardım Vakfını devreye soktuğunu öne sürdü.

Yardım noktalarına ulaşan siviller, açlık nedeniyle hayatta kalmak için yola çıktıklarını ancak İsrail askerlerinin rastgele ateş açması sonucu bazı kişilerin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Ancak bu noktalara giden Filistinliler, yardım beklerken rastgele açılan ateşe maruz kalıyor.

İsrail ordusu, bu sistem kapsamında Gazze Şeridi’nin güneyinde 3 ve orta kesimindeki Netzarim bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 yardım noktası belirledi.

Gazze'deki Filistin hükümeti ve Filistinli grupların yanı sıra bazı uluslararası kuruluşlar tarafından da söz konusu oluşum, insani kriterleri taşımamakla suçlanıyor.

İsviçre’de kayıtlı olan Gazze İnsani Yardım Vakfının ise internette herhangi bir platformda web sitesi bulunmuyor.

Filistinli Muhammed Ebu Tavile, Gazze kentinden Refah’a yürüyerek ulaştığını ve saatlerce bekledikten sonra hiçbir yardım alamadan geri döndüğünü belirtti.

Ebu Tavile, “İsrail'e ait insansız hava araçları, binlerce kişinin üzerine rastgele ateş açtı. Birçok kişi öldü ya da yaralandı. Eve elim boş, aç ve umutsuz döndüm". diye konuştu.

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Filistinli kadın Havle İsmail de yorgun bir ses tonuyla, birçok Filistinlinin saatlerce yardım kuyruğunda beklediğini ancak kendisi dahil olmak üzere çoğu kişinin hiçbir gıda kolisi alamadan geri döndüğünü aktardı.

İsmail, yardım alma sürecinde aşağılandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Yardım almak için saatlerce bekledik ama elimiz boş döndük. Bu süreç aşağılayıcıydı. Askerler, gözümün önünde bir genci infaz etti.

Üzerimize doğrudan ateş açıldı. Bu bir kabus, çünkü elimizde iki seçenek var. Ya açlıktan öleceğiz ya da işgalcinin kurşunuyla."