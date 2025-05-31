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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet kaza! 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu - Gündem haberleri

        9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu

        Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli 9 yaşındaki çocuğun sürüklenen araçtan fırlaması, kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:08
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        Otoyolda inanılmaz kaza
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        Kaza, 30 Mayıs Cuma gecesi saat 23.50 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

        S.A.'nın (21) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli çocuk sürüklenen otomobilden fırladı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta emniyet kemerini takan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk ile diğer 2 kişi hastaneye sevk edildi. 9 yaşındaki O.A.'nın iç kanama geçirebileceği ve yaşadığı şok itibarıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        Kaza nedeniyle ulaşım bölgede bir süre Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı güvenlik kamerası ve başka bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptığı, savrulan otomobilin devrildiği yol kenarındaki bariyere çarparak sürüklendiği ve sürüklenen otomobildeki çocuğun yola savrulduğu görülüyor. Yine görüntüde kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çektiği aşağıya indiği ve yola savrulan çocuğu emniyet şeridine götürdüğü anlar yer aldı.

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        #Otoyol kaza
        #sakarya
        #haberler
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