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        Haberler Gündem Hava Durumu Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre haziran ayının ilk gününde birçok şehirde yağış bekleniyor. Sağanak yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 09:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:06
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        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 24°

        Ankara

        Sağanak Yağış 19°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 28°

        Antalya

        Yağmurlu 23°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 20°

        Bursa

        Yağmurlu 20°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç, ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

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