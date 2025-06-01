Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 24° Ankara Sağanak Yağış 19° İzmir Kısmen Güneşli 28° Antalya Yağmurlu 23° Trabzon Sağanak Yağış 20° Bursa Yağmurlu 20° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 29° Ağrı Güneşli 27°

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç, ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: İHA