Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre haziran ayının ilk gününde birçok şehirde yağış bekleniyor. Sağanak yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç, ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Fotoğraf: İHA