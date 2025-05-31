UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nefesleri kesti... Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan temsilcisi Inter ile Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi PSG 5-0 kazandı.

Paris ekibine kupayı getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20. ve 63. dakikalarda Desire Doue, 73'te Khvicha Kvaratskhelia ve 86'da Senny Mayulu'dan geldi.

Inter'deki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Paris temsilcisi Devler Ligi kupasını ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 2. finalinde de kupa sevinci yaşayamadı.

PSG aldığı 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü. Fransız ekibi ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde en farklı kupayı kazanan takım olarak dda tarihe geçti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, son olarak 2025'te PSG'ye mağlup olarak 7. finalinde 4. yenilgisini aldı.

PSG'NİN FİNAL YOLU

Paris, lig aşamasında çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Sarsıntılı bir başlangıcın ardından, son üç grup maçını kazanarak 15. sırayı elde etti. Yerel rakibi Brest'i 10-0 yenerek play-off'lara kalması, mücadelesini ateşledi. Luis Enrique'nin takımı, evinde aldığı yenilgiyi telafi ederek lig aşamasını birinci bitiren Liverpool'u penaltılarda eledi, ardından Aston Villa'yı (toplamda 5-4) ve Arsenal'i (toplamda 3-1) eledi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, lig aşamasında alınan yenilginin intikamı oldu.

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INTER'İN FİNAL YOLU

Inter ise lig aşamasında en istikrarlı takımlardan biri oldu ve sadece bir mağlubiyetle dördüncü sırada yer aldı. Bu mağlubiyet, Bayer Leverkusen'e 1-0 yenildikleri maçtı ve bu maçta lig aşamasındaki tek golü yediler. Eleme aşamasında Simone Inzaghi'nin takımı Feyenoord'u kolayca geçti, Bayern'i 4-3'lük toplam skorla zorlu bir mücadelede eledi, ardından Barcelona'yı toplamda 7-6 biten nefes kesici bir yarı final maçında yendi.