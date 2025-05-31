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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 5 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU (Tarihe geçen final PSG'nin!) - Futbol Haberleri

        PSG: 5 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter, Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız temsilcisi 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. PSG'ye galibiyeti getiren goller Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu'dan geldi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sonuçla 2. finalinde de kupayı kazanamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:32
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        Tarihe geçen final PSG'nin!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nefesleri kesti... Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan temsilcisi Inter ile Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi PSG 5-0 kazandı.

        Paris ekibine kupayı getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20. ve 63. dakikalarda Desire Doue, 73'te Khvicha Kvaratskhelia ve 86'da Senny Mayulu'dan geldi.

        Inter'deki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Paris temsilcisi Devler Ligi kupasını ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

        5-0'LIK SKOR TARİHE GEÇTİ

        PSG aldığı 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü. Fransız ekibi ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde en farklı kupayı kazanan takım olarak dda tarihe geçti.

        HAKAN 2. FİNALİNİ KAYBETTİ

        Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 2. finalinde de kupa sevinci yaşayamadı.

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        PSG 2. FİNALİNDE İLK KUPASINI ALDI

        2020 yılında Bayern Münih ile karşı karşıya gelen PSG, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Fransız ekibi, Inter'i mağlup ederek 2. finalinde kupayı müzesine götürdü.

        INTER 3 KEZ KAZANIP 4 KEZ KAYBETTİ

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, son olarak 2025'te PSG'ye mağlup olarak 7. finalinde 4. yenilgisini aldı.

        PSG'NİN FİNAL YOLU

        Paris, lig aşamasında çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Sarsıntılı bir başlangıcın ardından, son üç grup maçını kazanarak 15. sırayı elde etti. Yerel rakibi Brest'i 10-0 yenerek play-off'lara kalması, mücadelesini ateşledi. Luis Enrique'nin takımı, evinde aldığı yenilgiyi telafi ederek lig aşamasını birinci bitiren Liverpool'u penaltılarda eledi, ardından Aston Villa'yı (toplamda 5-4) ve Arsenal'i (toplamda 3-1) eledi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, lig aşamasında alınan yenilginin intikamı oldu.

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        INTER'İN FİNAL YOLU

        Inter ise lig aşamasında en istikrarlı takımlardan biri oldu ve sadece bir mağlubiyetle dördüncü sırada yer aldı. Bu mağlubiyet, Bayer Leverkusen'e 1-0 yenildikleri maçtı ve bu maçta lig aşamasındaki tek golü yediler. Eleme aşamasında Simone Inzaghi'nin takımı Feyenoord'u kolayca geçti, Bayern'i 4-3'lük toplam skorla zorlu bir mücadelede eledi, ardından Barcelona'yı toplamda 7-6 biten nefes kesici bir yarı final maçında yendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

        18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

        Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

        23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

        37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

        45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

        PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

        58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

        63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.

        70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.

        73. dakikada Dembele'nin asistini Kvaratskhelia gole çevirdi ve farkı 4'e çıkardı.

        87. dakikada oyuna girdikten 3 dakika sonra Mayulu farkı 5'e çıkardı.

        PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

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