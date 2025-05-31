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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Konuk takım mücadelede 1-0 öne geçmesine karşın, sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanmasını bildi. F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri kaydederken; konuk takımın golü Melih Bostan'dan geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:10
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        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi geriden gelerek 2-1 kazandı.

        Konyaspor'un golünü 4. dakikada Melih Bostan kaydederken, ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertlir bu gole 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 82'de Youssef En Nesyri kaydetti.

        Bu sonucun ardından F.Bahçe, ligi 84 puanla lider Galatasaray'ın 11 puan arkasında 2. bitirdi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 46 puanda ligi tamamladı.

        F.BAHÇE'DEN 7 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

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        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.

        Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

        TRİBÜNLER BOŞ KALDI

        Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı. Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

        İRFAN CAN KAHVECİ'YE BÜYÜK DESTEK

        Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.

        Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.

        F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.

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        EN-NESYRI'DEN 30 GOL

        Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon 30. golünü kaydetti.

        Maçın 82. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligdeki 20. golüne ulaştı.

        Tüm kulvarlarda gol sayısını 30'a yükselten En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz'in uzun pasında Umut Nayir'in kafayla aşırdığı meşin yuvarlağı Ndao bekletmeden Melih Bostan'la buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

        7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.

        36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

        TÜMOSAN Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

        58. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Kostic'in ortasında kaleciden önce Bazoer müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Szymanski, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye gönderdi ancak bu futbolcu kale sahası önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.

        75. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sofyan Amrabat'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci, kalecinin öne çıktığı pozisyonda ceza sahası öne sağ çaprazından aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

        76. dakikada Cenk Tosun'un pasında araya giren Guilherme, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

        82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kostic, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

        Fenerbahçe, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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