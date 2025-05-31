Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi geriden gelerek 2-1 kazandı.

Konyaspor'un golünü 4. dakikada Melih Bostan kaydederken, ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertlir bu gole 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 82'de Youssef En Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe, ligi 84 puanla lider Galatasaray'ın 11 puan arkasında 2. bitirdi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 46 puanda ligi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı. Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.

Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.