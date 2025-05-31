Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

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"Platformumuzu gençlerimizin aileye bakışları, çocuk sahibi olmaları, devletimizin aile politikalarına ilişkin araştırmaları konusunda tebrik ediyorum. Farklı kategorilerde ödüllerini takdim ettiğimiz kardeşlerimizi kutluyorum.

2 yıl önceki zirvede, gençlere verdiğimiz önemi ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir kez daha altını çiziyorum, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nda hedef, gönül birliği yapan kuruluşlarımızın varlığı bizlere güç veriyor.

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Nice zorluğun, badirenin üstesinden beraberce geldik. Seçim başarılarını, hak ve özgürlüklere kadar sessiz devrimleri birlikte yaşadık. Kararlı, ahlaklı gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi birlikte hayata geçireceğiz. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı'na birlikte ilerleyeceğiz.

86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir ve müreffeh bir ülkeyi sizlerle yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. En büyük eserimiz terörsüz Türkiye. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. Dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle süsleyeceğiz. Bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz. REKLAM GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM Milletimizin asaletini, göğüslerinde şeref madalyası olarak bu ülkenin özgüven sahibi gençleri taşıyor. Osman Gazi'nin rüyasını Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni ile buluşturan sizlersiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak başta bu salondaki kardeşlerim olmak üzere tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Bugün sizlerle hasbihal etmeyi, ruberu konuşmayı arzu ediyorum. Önceki gün İstanbul'un fethinin 572'nci yıldönümünü idrak ettik. Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve kahraman ordusunu şükranla yad ettik. O zafer iklimini yeniden teneffüs ettik.

Türkiye'yi enerjide farklı bir yere taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim tesisini Filyos'a yolcu ettik. 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan bu dev platform güçlenen Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak Filyos'ta yerini aldı. Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dimdik durmayı biz ecdadımızdan öğrendik. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı ecdadımızdan öğrendik. Kimsenin kınamasına aldırmadan zalimler ve zorbalar karşında hakkı haykırmayı ecdadımızdan öğrendik. Biz sadece vesayetle, yasaklarla, baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımız boyunca önyargılarla, ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. Bürokratik oligarşinin her türlüsüyle mücadele ederken, daha çetin kavgayı kültürel hegemonyaya karşı yürüttük. RUH KÖKÜMÜZDEN KOPARMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER CHP zihniyeti, milletimizin mazisini sahiplenmek yerine, bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz beklendi. En parlak dönemlerimiz yok sayıldı. Tek parti faşizmi döneminde yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Değerlerimiz toplum hayatımızın dışına atılmak istendi. Elif baların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Elimize tahta parçasıyla elif baların yazılıp verildiğini bilir misiniz? Kur'an kurslarının kapısına kilit vurulduğu döneme şahit olduk. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Bu politikalarda belli ölçüde muvaffak da oldular.

Bu malum çevreler 'Türk milletinin hamuru Müslümanlarla yoğrulmuştur' dediğimiz için şahsımızı günlerce hedef aldılar. Tarihimize, köklerimize, kurucu değerlerimize sahip çıktığımız için bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarih okusalar Türkiye Cumhuriyeti'nin imparatorluk çınarının taze bir şıvgını olduğunu anlayacaklar. Biraz tarih kitabı karıştırsalar şu hakikatleri görecekler: Adalet dendiğinde akla biz geldik. Asalet dendiğinde zihinlerde biz canlandık. RUH KÖKÜMÜZDEN KOPARMAYA ÇALIŞANLARA DİKKATLİ OLACAĞIZ Bunları söyleyince birileri kabus görse de biz böyle bir milletiz. Millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda bu şanlı tarihin birikimi vardır. Nasıl köklerinden beslenemeyen ağaçlar yaşayamazsa, kökleriyle bağı kopmuş toplumlar da ayakta kalamaz. Biz de teknolojiyle birlikte dengeleri sarsılan modern dünyada ayakta kalmak için köklerimize sıkı sıkı sarılacağız. Ruh kökümüzden koparmaya çalışanlara karşı dikkatli olacağız. Cesaretinizi kırmak, ümitleriniz yıkmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceksiniz. Yapamayacaksınız diyenlere kulak asmayacaksınız. ONBİNLERCE KM ÖTEDE SON NEFESLERİNİ ONURSUZCA VERDİLER Bugün zorluklarla, sıkıntılarla, acılarla karşı karşıya olsak da ebed bizimdir. Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada evsahibiyiz. Burada doğduk, büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden yer gösterenler oldu. Bize alçakça iftiralar atanlar bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi hiçbirisi yok, neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Kanlı ihanetin bedeli olarak onbinlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler. Biz buradayız, dimdik ayaktayız.

Her karşısında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız. Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak çatısıdır. Kimlik, köken siyaseti yapan, fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez, kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde hep birlikte tesis edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin duasıyla önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye'ye ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de güçlü destek bekliyorum. GENÇLERİMİZE ALANLAR AÇTIK Sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Bunun için 23 yıllık iktidarımızda çok gayret sarf ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yasakçı, baskıcı zihniyeti tarihin çöp sepetine yolladık. İmam hatip ve meslek liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Başörtüsü ve kılık kıyafet yasaklarını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Eğitimde, siyasette, teknolojide gençlerimize alan açtık. Gençleri sadece vitrin süsü olarak kullananlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, menfaatperestlere bugüne kadar prim vermedik. Bundan sonra da ülkemiz gençlerini terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız. STK'lardan gençlerimize daha sıkı sahip çıkmalarını istirham ediyorum."