Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 2 MART 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi depremlerle sallanmaya devam ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Mart 2025 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi 2 Mart 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’ne sismik hareketlilik sürüyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte detaylar…

        • 2

          EGE DENİZİ’NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:32’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          1 MART EGE DENİZİ DEPREMLERİ

          2025-03-01 14:32:57 36.73472 25.72306 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-03-01 12:49:11 40.1825 24.58833 7.0 ML 2.1 Ege Denizi

          2025-03-01 12:44:13 39.78944 24.55556 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

          2025-03-01 03:41:46 36.63889 25.66778 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Benzine indirim bekleniyor
        Benzine indirim bekleniyor
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Habertürk Anasayfa