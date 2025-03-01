Son depremler listesi 2 Mart 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’ne sismik hareketlilik sürüyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte detaylar…