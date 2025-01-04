Son depremler listesi 5 Ocak Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya ve Van'da da deprem meydana geldi. İşte, 5 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…