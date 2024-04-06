Son depremler 6 Nisan 2024: AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenerek anlık olarak duyuruluyor. En ufak sarsıntıda dahi hissedenler az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkede yaşanan depremler paniğe sebep oluyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. İşte anlık ve güncel son depremler listesi 6 Nisan 2024
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Son depremler listesi anbean takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler üzerinden depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişilebiliyor. Bu noktada deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. işte Türkiye’de yaşanan en son depremler listesi merkez üssü ve büyüklüğü
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
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ADIYAMAN SALLANDI!
Sabah saat 06.26’da Kahramanmaraş Türkoğlu büyüklüğü 1.5 olan ufak bir sarsıntı yaşadı. Deprem yerin 12.56 kilometre altında gerçekleşti.
DİYARBAKIR’DA DEPREM
Diyarbakır Çüngüş’te saat 05.09’da 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.
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PEŞ PEŞE DEPREMLER
6 Nisan günü irili ufaklı depremlerin büyüklüğü değişiyor.
Arka arkaya deprem yaşayan başka şehir Kahramanmaraş oldu. Gece saatlerinden sabaha kadar küçük çaplı dört deprem oldu. Depremler 1.1 ile 1.6 arasında değişti.
İRAN’DA DEPREM
İran Merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kentinde dün yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.
Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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