Son depremler listesi anbean takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler üzerinden depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişilebiliyor. Bu noktada deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. işte Türkiye’de yaşanan en son depremler listesi merkez üssü ve büyüklüğü