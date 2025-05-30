Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ve Bingöl’de deprem oldu. İşte, 30 Mayıs 2025 Son depremler listesi...