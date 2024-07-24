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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Adıyaman ve Ege Denizi'nde deprem oldu! 24 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Adıyaman ve Ege Denizin'de deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 39 deprem kayıtlara geçti. İşte, 24 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:22
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 24 Temmuz 2024 son depremler listesi...

        • 2

          AKDENİZ'DE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.14'te kaydedilen sarsıntı yerin 35 kilometre altında oldu.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi'nde saat 01.14'te 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 8 kilometre altında yaşandı.

        • 4

          ADIYAMAN DA SALLANDI

          Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 08.17'de ve yerin 9 kilometre altında kaydedildi.

        • 5
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