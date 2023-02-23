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SON DEPREMLER LİSTESİ 23 Şubat 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 23 Şubat son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 11 ilde büyük hasara yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürerken gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte, 23 Şubat 2023 son depremler ve büyüklükleri listesi...

Giriş: 23.02.2023 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay merkezli meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler binaların yıkılmasına neden olurken gözler "Az önce son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularına çevrildi. İşte, 23 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar...

  • KAHRAMANMARAŞ VE KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

    23 Şubat saat 06:23'te Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve saat 05:45'te Kayseri İncesu'da 3.9'luk deprem meydana geldi.

  • BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

  • HATAY DEPREMİ ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2023

    Saat 06:23 Kahramanmaraş Pazarcık 4.1

    Saat 05:45 Kayseri İncesu 3.9

    Saat 03:38'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.0

    Saat 02:39'da Osmaniye Nohuttepe 3.2

    Saat 02:13'te Gaziantep Islahiye'de 3.2

    Saat 01:52'de Malatya Doğanşehir'de 2.9

    Saat 01:43'te Kahramanmaraş Tevekkelli'de 3.7

    Saat 01:40'daHatay Karlusu'da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ŞUBAT 2023

    Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde,

    Akdeniz'de saat 09.01'de 4,0 büyüklüğünde,

    Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde saat 08,50'de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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