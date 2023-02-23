AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2023
Saat 06:23 Kahramanmaraş Pazarcık 4.1
Saat 05:45 Kayseri İncesu 3.9
Saat 03:38'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.0
Saat 02:39'da Osmaniye Nohuttepe 3.2
Saat 02:13'te Gaziantep Islahiye'de 3.2
Saat 01:52'de Malatya Doğanşehir'de 2.9
Saat 01:43'te Kahramanmaraş Tevekkelli'de 3.7
Saat 01:40'daHatay Karlusu'da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ŞUBAT 2023
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde,
Akdeniz'de saat 09.01'de 4,0 büyüklüğünde,
Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde saat 08,50'de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.