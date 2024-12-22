Türkiye deprem kuşağında yer alan ve günde birçok yerde depremin yaşandığı bir ülke. Meydana gelen birçok sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 22 Aralık son depremler listesi...