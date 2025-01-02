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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Ocak 2025 Perşembe: AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla ve Bursa'da deprem! 2 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgula

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyüm tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Son olarak Muğla ve Bursa deprem ile sallandı. Peki, AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:37 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:09
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem olurken en son deprem Muğla ve Bursa’da meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Ocak 2025 son depremler listesine eklendi.

        • 2

          BURSA’DA DEPREM

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:16’da Bursa ili Mudanya ilçesinde deprem meydana geldi.,

          Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 11.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:06’da Muğla ili Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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