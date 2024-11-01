Son depremler listesi 2 Kasım 2024 Cuma: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler listesi 2 Kasım 2024 Cuma: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Kandilli verilerine göre, Manisa'da deprem meydana geldi. İşte 2 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MANİSA'DA DEPREM!

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Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.38'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

REKLAM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ