Son depremler: 16 Haziran Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler duyuruluyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Depremlerin merkez üsleri, enlemi ve boylamı gibi bilgiler de yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi 16 Haziran 2024
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Son depremler listesi güncellenerek kamuoyuna aktarılıyor. En ufak sarsıntıda deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlarımız yaşanan depremlerin boyutunu ve derinliğini merak ediyor. İşte güncel liste ile AFAD ve Kandilli son depremler
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SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman Çelikhan’da saat 08.12 sıralarında bir deprem meydana geldi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earth
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