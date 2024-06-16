SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman Çelikhan’da saat 08.12 sıralarında bir deprem meydana geldi.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earth