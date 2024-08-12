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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Hatay'da deprem! 13 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi 13 Ağustos 2024 itibarıyla güncellendi. Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 13 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi ile büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:18
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 13 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          HATAY'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

          AFAD: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 102 km mesafede Suriye'nin Hama şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          PEŞ PEŞE SALLANDI!

          Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi.

          Saat 06:48’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

          Saat 03:31’deki sarsıntının büyüklüğü 2.8, derinliği ise 5.84 olarak kaydedildi. Saat 03:33’te ve 03:47’de meydana gelen depremlerin büyüklüğü ise 2.6 olarak ölçüldü.

        • 4

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi'nde saat 01.32'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11.76 derinlikte gerçekleşti.

        • 5

          54 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

          AFAD verilerine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 08.15 itibarıyla toplam 54 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.7 ile 3.1 arasında değişti.

        • 6
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