Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Türkiye'de son olarak Akdeniz'de bir yer sarsıntısı kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son depremler haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER - 29 TEMMUZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:

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