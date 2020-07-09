İşte meydana gelen son depremler

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 9 Temmuz son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 9 TEMMUZ (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VALİ BARUŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.