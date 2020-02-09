Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Manisa'da ve Elazığ'da artçı depremler devam ediyor. En son bu sabah Elazığ'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 9 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER - 9 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 9 ŞUBAT 2020

2020.02.09 08:33:57 38.4463 39.2460 2.1 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.09 08:30:06 38.4823 39.2158 6.0 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.09 08:30:02 39.1453 27.7808 5.4 -.- 3.0 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.09 08:07:25 38.3402 39.1945 3.1 -.- 1.9 -.- UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.02.09 08:07:32)

2020.02.09 08:05:46 39.0203 27.8935 15.2 -.- 1.2 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.09 07:55:39 39.1085 27.8412 13.1 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.09 07:50:44 39.1125 27.8218 11.8 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.09 07:42:41 38.1905 38.7495 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.09 07:21:22 38.9435 27.8948 10.2 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.09 07:11:18 38.1445 36.1895 15.1 -.- 2.0 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2020.02.09 06:45:43 39.1207 27.8197 5.0 -.- 3.2 3.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.09 06:33:08 38.9808 27.8683 2.0 -.- 0.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.09 05:50:12 37.4558 26.3677 22.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.02.09 05:48:31 38.2845 38.8118 7.7 -.- 2.1 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.09 05:43:35 38.4460 39.3392 10.6 -.- 2.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel