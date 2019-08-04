Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Marmara Denizi'nde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının ortaya çıkmadığı bildirildi. İşte 4 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER 4 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?