04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Marmara Denizi'nde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının ortaya çıkmadığı bildirildi. İşte 4 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER 4 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.04 08:56:28 40.8370 28.1018 13.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.08.04 07:48:22 35.3015 27.6238 30.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 07:20:29 40.6473 28.9505 7.8 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.08.04 06:06:39 40.6343 28.9677 6.5 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.08.04 04:44:21 35.0050 26.6423 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.04 04:41:59 35.3025 27.6167 17.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 04:19:50 35.2275 27.8098 8.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 03:25:07 35.1403 27.7547 7.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 00:42:51 38.6922 33.6790 5.6 -.- 1.4 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.08.03 21:50:04 35.3768 27.7648 11.7 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.08.03 21:25:28 35.1248 27.9147 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 21:14:58 35.1917 27.8983 9.1 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.08.03 20:17:08 38.2403 22.8768 5.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.08.03 18:36:01 35.4777 27.6572 19.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 18:31:42 40.7953 28.1365 14.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.08.03 18:27:58 37.1133 28.6865 20.5 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.08.03 18:25:22 38.5122 34.1958 3.1 -.- 1.5 -.- BEBEK-(AKSARAY) İlksel
2019.08.03 18:01:22 38.2948 40.9012 1.0 -.- 2.2 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.03 17:54:13 39.6693 41.2747 6.1 -.- 1.8 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2019.08.03 17:42:15 35.3317 27.8047 15.1 -.- 2.5 2.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.03 17:35:04 39.3433 33.3888 0.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2019.08.03 17:13:51 35.1687 27.7815 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 17:08:40 39.3025 27.7597 0.0 -.- 2.2 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.03 17:00:35 35.4518 27.6820 8.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 16:52:56 35.2170 27.7655 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 16:09:14 38.6308 39.5833 2.1 -.- 3.2 3.3 YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2019.08.03 16:00:20 40.4010 26.1368 10.9 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.03 14:50:55 35.1757 27.8032 10.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.03 14:30:36 35.3055 27.7548 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
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