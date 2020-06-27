Türkiye'de meydana gelen son deprem listesini hazırladık. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son deprem verilerine göre en son nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Gibi soruların yanıtını bulabileceksiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.27 09:48:38 38.3852 32.0955 7.5 -.- 1.7 -.- DUGER-ILGIN (KONYA) İlksel

2020.06.27 09:11:31 35.5063 26.6967 8.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.27 09:02:13 35.3878 26.8155 3.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.27 08:56:53 35.5217 26.6998 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.27 08:46:09 38.8083 27.7498 21.9 -.- 1.7 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 08:33:24 38.7608 27.7710 11.4 -.- 2.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 07:46:15 38.7858 27.8618 13.4 -.- 2.3 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 07:30:20 35.5558 26.7305 6.5 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel

2020.06.27 07:26:07 38.7880 27.7680 13.4 -.- 2.3 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 07:19:13 40.0647 43.0473 12.1 -.- 2.3 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.27 06:50:26 40.3430 27.5608 14.0 -.- 2.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.06.27 06:25:37 35.4983 26.7390 7.9 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.27 06:09:50 35.4155 26.7628 7.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.27 05:53:13 40.2588 28.0157 12.7 -.- 1.6 -.- YENISIGIRCI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2020.06.27 05:40:35 38.8337 27.7892 15.1 -.- 1.4 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 05:39:03 41.3730 44.0767 2.1 -.- 3.0 -.- GURCISTAN İlksel

2020.06.27 05:31:44 40.1942 31.8057 4.0 -.- 2.3 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.06.27 05:12:59 38.7842 27.7845 14.4 -.- 2.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.27 05:03:28 39.3373 40.7100 5.0 -.- 2.6 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.27 04:33:25 35.4897 26.7472 4.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.27 04:27:02 40.0377 43.0293 5.0 -.- 2.9 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.27 04:16:40 35.5358 26.7017 5.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel