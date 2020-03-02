Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Malatya, Elazığ, Bingöl ve Manisa'da artçı depremler devam ediyor. En son Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem medyada geldi. İşte, 2 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER- 2 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 MART

2020.03.02 18:29:56 38.4660 39.3922 9.8 -.- 1.2 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 17:58:45 38.3062 38.8655 6.7 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.02 17:52:49 38.2213 38.8340 5.0 -.- 3.9 4.0 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.02 17:22:34 38.6178 40.8247 5.1 -.- 3.5 3.7 SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel

2020.03.02 17:19:53 40.7765 29.1508 24.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2020.03.02 16:46:11 38.9737 27.8700 10.0 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 16:19:18 38.9635 27.8918 5.2 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 15:35:07 39.3792 38.3508 8.6 -.- 2.6 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.03.02 15:32:52 39.9945 42.6020 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.03.02 15:29:29 39.1082 27.7983 3.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.02 15:19:22 39.8583 33.0485 6.4 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.03.02 15:02:35 39.9683 27.0695 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.03.02 13:39:45 36.1498 33.5612 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.03.02 13:22:58 38.4145 39.2277 5.7 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 13:09:58 38.1973 38.8565 20.0 -.- 1.8 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.02 12:57:26 35.2605 33.6705 1.9 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2020.03.02 12:48:42 38.4400 39.2462 5.0 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:47:23 38.4643 39.4085 6.2 -.- 0.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:42:36 38.4372 39.2687 2.8 -.- 2.0 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:16:08 37.1915 27.8838 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.02 11:57:33 37.7773 25.9537 5.0 -.- 3.2 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.03.02 11:45:52 39.1198 27.7895 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel