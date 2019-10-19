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Son depremler 19 Ekim - En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileri

Son deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bugün Türkiye'de en son Marmara'da Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

19.10.2019 - 12:40 | Güncelleme: Gündem
Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD (Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından 19 Ekim son deprem listesi yayınlandı. En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Gibi sorular İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan artçı depremlerden sonra merak konusu oldu. İşte Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER

 Tarih(TS)AjansEnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükÜlkeİlİlçeKöyDiğerEventID

 

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.19 12:16:08 39.3335 25.5502 13.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2019.10.19 11:55:57 37.2228 28.1295 0.0 -.- 2.2 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.19 10:34:04 40.8282 27.9872 11.0 -.- 3.0 2.9 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG
2019.10.19 08:49:55 37.0720 27.6892 29.5 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA)
2019.10.19 07:54:55 40.6572 29.1303 8.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA)
2019.10.19 07:45:49 37.2450 28.0207 8.8 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.19 07:44:31 37.2120 27.9925 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.19 07:30:22 40.8170 27.9895 12.7 -.- 3.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG
2019.10.19 07:29:53 40.8317 27.9793 9.4 -.- 2.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG

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